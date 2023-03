Ohne Superstar Antetokounmpo: Milwaukee festigt NBA-Führung

via

via Sky Sport Austria

Die Milwaukee Bucks haben ihre Spitzenposition in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gefestigt.

Der Meister von 2021 besiegte die Brooklyn Nets am Donnerstag auch ohne seinen leicht angeschlagenen Superstar Giannis Antetokounmpo zu Hause mit 118:113. Es war der 19. Sieg in den vergangenen 20 Partien für den Titelkandidaten. Die ersten Verfolger liegen mindestens zwei Siege zurück.

Titelkonkurrent Phoenix Suns muss wohl nicht länger auf Kevin Durant verzichten. Der Neuzugang hatte sich am Mittwoch beim Aufwärmen für seine geplante Heimpremiere verletzt. Die befürchtete schwere Knöchelverletzung bestätigte sich nicht. Laut Suns-Angaben vom Freitag handle es sich lediglich um eine Verstauchung. In drei Wochen soll der Zustand des 34-Jährigen neu bewertet werden. Zum Start der Play-offs Mitte April sollte Durant in jedem Fall wieder zur Verfügung stehen.

(APA)/Bild: Imago