Ohne verletzten Trauner: Feyenoord mit Remis gegen Roma

Im K.o.-Playoff-Hinspiel in der UEFA Europa League zwischen Feyenoord Rotterdam und der AS Roma gab es keinen Sieger. Die Partie endete 1:1-Unentschieden.

Im De Kuip von Rotterdam brachte Igor Paixao mit einem Treffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Gastgeber gegen die Roma in Führung. Den Ausgleich besorgte Belgiens Stürmerstar Romelu Lukaku (67.). Gernot Trauner fehlte bei Feyenoord verletzungsbedingt (Oberschenkel). Die Römer hatten zuletzt gute Erfahrungen mit den Niederländern gemacht und sie in den vergangenen zwei Europacup-Saisonen jeweils bezwungen – im Vorjahr im Viertelfinale der Europa League (0:1, 4:1 n.V.) und das Jahr davor im Finale der Conference League (1:0).

(Red./APA)

Tore im Video:

1:0 – Paixao (45.+1)



1:1 – Lukaku (67.)





(Red.)

Bild: Imago