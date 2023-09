Ohne „Wien“: Rapid klärt über Vereinsnamen auf

Fußball-Bundesligist Rapid hat seinen offiziellen Vereinsnamen geändert. Wie die Hütteldorfer bekannt geben wird der Verein von nun an nur noch „SK Rapid“ heißen.

Damit fällt das „Wien“ im Vereinsnamen offiziell weg. „Eigentlich sollte man das vereinheitlichen, wenn man eine Satzung und ein Leitbild hat, in dem das so formuliert ist“, stellt Rapid-Pressechef Peter Klinglmüller gegenüber Laola 1 klar. „Wir werden uns aber nie beschweren, wenn jemand ‚Wien‘ dazuschreibt, weil wir stolze Wiener sind. Es wird auch so bleiben, wir sind der Wiener Verein.“

Bild: GEPA