Oilers droht Playoff-Aus – Panthers im Halbfinale

Den Edmonton Oilers droht das Aus im Playoff-Viertelfinale NHL. Die Kanadier verloren das spannende Spiel fünf bei den Vegas Golden Knights mit 3:4 und stehen beim Stand von 2:3 in der Best-of-seven-Serie mit dem Rücken zur Wand. Am Sonntag in Edmonton könnte bereits die Entscheidung fallen.

Die Oilers hatten nach dem ersten Drittel noch 2:1 geführt, dann aber drehten die Gastgeber im zweiten Durchgang die Partie durch drei Tore binnen 89 Sekunden.

Connor McDavid (43.), der sich Hoffnungen auf die Hart Trophy für den wertvollsten Spieler (MVP) der NHL machen darf, brachte Edmonton mit seinem zweiten Power-Play-Treffer des Abends noch einmal heran und sorgte für ein packendes Schlussdrittel.

Panthers im Halbfinale

Zuvor waren in der Eastern Conference die Florida Panthers den Carolina Hurricanes ins Halbfinale gefolgt.

Die Panthers entschieden die Serie gegen die Toronto Maple Leafs durch ein 3:2 nach Verlängerung mit 4:1 für sich und stehen erstmals seit 1996 wieder in der Vorschlussrunde.

NHL-Ergebniss vom Samstag, Playoffs, 2. Runde

Eastern Conference: Toronto Maple Leafs – Florida Panthers 2:3 n.V. – Stand in der Serie: 1:4

Western Conference: Edmonton Oilers – Vegas Golden Knights 3:4 – Stand 2:3

