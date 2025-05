Oilers nach Sieg gegen Stars im Stanley-Cup-Finale

Die nordamerikanische Eishockeyliga NHL wird in einer Neuauflage des Vorjahresfinales entschieden: Die Edmonton Oilers gewannen am Donnerstag bei den Dallas Stars mit 6:3 und entschieden die Finalserie der Western Conference mit 4:1-Siegen für sich. In der Endspielserie um den Stanley Cup fordert die Mannschaft um die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl ab Mittwoch die Florida Panthers.

Im vergangenen Jahr entschieden die Panthers das Duell mit den Oilers mit einem 2:1-Sieg im siebenten Finalmatch für sich und trugen sich erstmals in die Siegerliste ein. Diesmal wollen die Oilers ihre lange Durststrecke beenden und nach 35 Jahren Pause wieder den begehrtesten Pokal im Eishockey holen.

Oilers machen früh alles klar

Am Donnerstag lag Edmonton in Dallas nach gut acht Minuten 3:0 in Führung. Die Stars kamen auf 2:3 heran und nach einem sehenswerten Treffer von McDavid noch einmal auf 3:4, Evander Kane (44.) und Kasperi Kapanen (60.) fixierten aber den Sieg des fünffachen Champions. „Es gibt nur einen Spieler auf dem Planeten, der den Treffer erzielen kann. Und wir sind überglücklich, dass er in unseren Reihen spielt“, sagt Draisaitl über das Tor von McDavid. Der Kanadier ist mit sechs Toren und 20 Assists bester Scorer im Play-off, knapp vor Draisaitl (25).

Edmonton fühlt sich bereit, diesmal den Titel zu holen und die Karrieren der beiden Ausnahmestürmer zu krönen. „Ich denke, wir sind besser, weil wir letztes Jahr weitergekommen sind“, sagte McDavid. „Es ist eine tolle Lernerfahrung und hat uns das ganze Jahr über wirklich motiviert. Dieser Lauf fühlte sich ganz anders an als letztes Jahr. Er fühlte sich ganz normal an.“

NHL-Ergebnis vom Donnerstag – Finale Western Conference („best of seven“): Dallas Stars – Edmonton Oilers 3:6 – Endstand 1:4

(APA) / Bild: Imago