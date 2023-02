Oilers setzen Erfolgsserie in Detroit fort

Die Edmonton Oilers und ihr Stürmerstar Connor McDavid haben in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL ihre Erfolgsserien fortgesetzt. Die Oilers siegten am Dienstag in Detroit gegen die Red Wings mit 5:2 und haben damit in den jüngsten neun Spielen 17 von möglichen 18 Punkten geholt. Connor McDavid bereitete ein Tor vor und hat damit in 13 Spielen hintereinander zumindest einen Scorerpunkt gesammelt.

Der 26-jährige Kanadier führt mit 93 Punkten aus 51 Spielen die Scorerwertung überlegen an und ist mit 41 Treffern auch die Nummer eins in der Torschützenliste. Edmonton liegt in der Pacific Division unverändert auf Rang vier, allerdings nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Vegas Golden Knights.

