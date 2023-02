Oilers unterliegen Blue Jackets trotz neuerlicher McDavid-Gala

via

via Sky Sport Austria

NHL-Topscorer Connor McDavid hat im zweiten Spiel in Folge je zwei Tore und Assists markiert, eine Niederlage seiner Edmonton Oilers am Samstag aber nicht verhindern können.

Die Kanadier mussten sich bei den Columbus Blue Jackets mit 5:6 geschlagen geben. McDavid führt die nordamerikanische Eishockey-Profiliga in den Kategorien Tore (48), Assists (65) und Punkte (113) an. Sein deutscher Teamkollege Leon Draisaitl erzielte bereits im siebenten Spiel in Folge einen Treffer.

Matchwinner für Columbus war Jack Roslovic mit zwei Toren und zwei Vorbereitungen. Während Edmonton im Westen klar auf Play-off-Kurs liegt, sind die Blue Jackets weiter abgeschlagenes Schlusslicht der Eastern Conference.

(APA).

Beitragsbild: Imago.