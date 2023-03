Okafor-Assist bei Schweizer Kantersieg zum EM-Quali-Auftakt

via

Einen perfekten Start erwischte die Schweiz zum Auftakt der Qualifikation zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland durch das 5:0 (3:0) über Belarus, dessen nachträglicher Ausschluss im Raum steht.

Die Schweiz schoss Belarus auf neutralem Platz im serbischen Novi Sad regelrecht ab. Der Dreierpack von Renato Steffen (4., 17., 29.) entschied die Partie in Gruppe I bereits vor der Pause, Granit Xhaka (62.) und Zeki Amdouni (65.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Assist zum Xhaka-Treffer steuerte Salzburg-Profi Noah Okafor bei, der in der 59. Minute eingewechselt wurde.

Die Europäische Fußball-Union (UEFA) will die Frage nach einem möglichen Ausschluss von Belarus von der EM-Qualifikation zumindest noch einmal thematisieren. Die nächste Exko-Sitzung ist für den 4. April terminiert. Es geht bei der Forderung um die Beteiligung von Belarus am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und die prekäre Menschenrechtssituation in dem autokratischen osteuropäischen Land.

Für den deutschen Trainer Stefan Kuntz und die türkische Fußball-Nationalmannnschaft hat die Quali mit einem Arbeitssieg begonnen. In Jerewan setzten sich die Türken nach einem Eigentor des Hoffenheimers Ozan Kabak (10.) noch mit 2:1 (1:1) durch.

Orkun Kökcü (35.) und Kerem Aktürkoglu (64.) drehten die Partie in Armeniens Hauptstadt. Die Türkei, die das Ticket für die WM 2022 in Katar verpasst hatte, trifft in der Qualifikationsgruppe D auch auf den WM-Dritten Kroatien sowie Lettland und Wales.

Bundesliga-Trio verpasst Auftaktsieg mit Israel

Keinen Sieg gab es für Israel gegen Kosovo: Das einst von Andreas Herzog gecoachte Nationalteam musste sich mit einem 1:1 zufrieden geben. Austria-Profi Doron Leidner sowie Salzburg-Youngster Oscar Gloukh starteten für die Gastgeber, WAC-Stürmer Tai Baribo wurde in der 79. Minute eingewechselt.

Im frühesten Qualispiel des Tages besiegte Schottland Zypern mit 3:0.

