Okafor in Topform! Schweizer soll es auch gegen Zagreb richten

via Sky Sport Austria

Salzburg-Stürmer Noah Okafor zeigt im Moment mit starken Leistungen auf. Der 22-Jährige ist aktuell der beste Torschütze in den Reihen der Bullen – in 13 Pflichtspielen erzielte er bereits 7 Tore.

Gegen den AC Milan und FC Chelsea war er mit seinen beiden Treffern maßgeblich am Punktegewinn beteiligt. Nun soll er auch am heutigen Mittwoch in der UEFA Champions League gegen den kroatischen Meister GNK Dinamo Zagreb sein Torkonto erhöhen. (jetzt live auf Sky Sport Austria 2 – mit dem SkyX-Traumpass kannst du das Spiel streamen).