Okafor nach Siegtreffer gegen Zagreb: „Ich bin momentan gut drauf“

Der FC Salzburg konnte am Mittwochabend in der UEFA Champions League gegen Dinamo Zagreb einen 1:0-Heimerfolg feiern. Noah Okafor erzielte in der 71. Minute das Goldtor per Elfmeter. Der Schweizer hat somit in den bisherigen drei Gruppen-Spielen alle drei Treffer für die Salzburger erzielt.

Nach dem Spiel äußerte sich der 22-Jährige im Sky-Interview zur Partie.

Noah Okafor (FC Salzburg):

…über das Spiel und sein Tor: „Ich bin momentan gut drauf und fühle mich richtig gut. In dieser Mannschaft zu spielen macht mich umso glücklicher und auch, dass ich das Vertrauen vom Trainer und der Mannschaft bekomme. Wir sind eine geile Truppe, das sieht man auf dem Platz und täglich im Training. Es war ein intensives Spiel, viele Zweikämpfe und verdiente drei Punkte. Die letzten sieben, acht Minuten war viel Hektik drinnen, aber jetzt ist es vorbei und ich bin froh über mein Tor und die drei Punkte. Sie haben uns das Leben schwergemacht, waren sehr kompakt. Die zweite Halbzeit war um einiges besser und deswegen war das Tor verdient.“

…über seine Elfmeterstärke: „Ich habe viel Elfmeter trainiert, fühle mich sicher und wusste genau in welche Ecke.“

