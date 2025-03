OKC übernimmt NBA-Spitzenposition – Pistons vor Playoff-Comeback

Die Oklahoma City Thunder haben die alleinige Führung in der NBA übernommen. Die Thunder feierten am Mittwoch (Ortszeit) ohne MVP-Anwärter Shai Gilgeous-Alexander, der geschont wurde, einen überzeugenden 133:100-Heimsieg gegen die Philadelphia 76ers.

Durch den Sieg zog der souveräne West-Spitzenreiter Oklahoma an den Cleveland Cavaliers, dem besten Team im Osten, vorbei. Die Cavaliers kassierten bei den Sacramento Kings mit 119:123 die dritte Niederlage in Folge.

Pistons auf Playoff-Kurs – Doncic-Gala gegen Nuggets

Das Play-off-Comeback für die Detroit Pistons nimmt immer schärfere Konturen an. Das Team von Headcoach J.B. Bickerstaff gewann bei den Miami Heat mit 116:113 und vergrößerten das Polster zu Rang sieben in der Eastern Conference der NBA weiter. Mit 39:31 Siegen liegen die Pistons weiter auf Kurs zur ersten Play-off-Teilnahme seit 2019. Der Sechste qualifiziert sich direkt für die Meisterrunde, der Vorsprung auf die siebtplatzierten Atlanta Hawks (33:36) ist solide. Die Teams auf den Plätzen sieben bis zehn nehmen an einem Play-in-Turnier teil.

Unterdessen gewannen die Los Angeles Lakers nach einem Blitzstart den Schlager gegen die Denver Nuggets und überholten den Gegner in der Tabelle der Western Conference. Die Lakers stehen nun auf dem dritten Platz. Superstar Luka Doncic erzielte 21 seiner 31 Punkte im ersten Viertel, Austin Reaves steuerte 22 Zähler bei. LeBron James (Leiste) fehlte in Los Angeles, Denver musste ohne Nikola Jokic (Knöchel/Ellenbogen) und Jamal Murray (Knöchel) auskommen.

