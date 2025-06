Oklahoma gleicht NBA-Finalserie gegen Pacers aus

Die Oklahoma City Thunder haben in den NBA-Finals nach Siegen ausgeglichen.

OKC brachte den Indiana Pacers mit 111:104 die zweite Niederlage im vierten Spiel der „best of seven“-Serie bei. Für den Meistertitel sind vier Siege nötig.

Die fünfte Partie wird in der Nacht auf Dienstag (europäischer Zeit) in Oklahoma City ausgetragen. Dort hatte OKC das Auftaktspiel als klarer Favorit der Finalserie in letzter Sekunde verloren. Dieses Mal drehte das beste Team der Hauptrunde die Partie im Schlussviertel und holte einen Sieben-Punkte-Rückstand auf. Bester Werfer war erneut Shai Gilgeous-Alexander mit 35 Punkten.

„1:3 ist ein großer Unterschied zu 2:2“, sagte der wertvollste Spieler der Hauptrunde, der 15 Punkte im Schlussviertel erzielte. Zuvor hatte Gilgeous-Alexander lange Schwierigkeiten gehabt, so dass er erstmals in dieser Saison ohne eigene Vorlage blieb.

Heimvorteil für Oklahoma City

Jalen Williams kam auf 27 Punkte für die Gäste, bei den Gastgebern war Pascal Siakam mit 20 Punkten am erfolgreichsten.

Zwei der maximal drei noch auszutragenden Partien finden in Oklahoma City statt – damit hat OKC den Heimvorteil wieder auf seiner Seite. Die Pacers dagegen müssen die Enttäuschung verarbeiten, trotz langer Zeit klarer Kontrolle über die Partie am Ende doch noch verloren zu haben.

