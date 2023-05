via

via Sky Sport Austria

Für Osarenren Okungbowa war die 0:5-Niederlage in Hartberg besonders bitter.

Der Verteidiger der WSG Tirol verursachte früh in der Partie ein Handspiel im eigenen Strafraum, sah noch in der ersten Hälfte Gelb-Rot. Im Sky-Interview spricht der gegen Ried gesperrte Okungbowa eine Woche nach der Partie in der Halbzeit über das Spiel und wie er dieses aufgearbeitet hat.