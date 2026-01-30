Olimpija Ljubljana nach Sieg gegen Salzburg im Viertelfinale

Olimpija Ljubljana hat am Freitag in der Eishockey-Liga ICE mit einem 5:1-(1:0,2:1,2:0)-Heimerfolg über Red Bull Salzburg das Viertelfinal-Ticket gelöst. Nur theoretisch aus der Runde der letzten acht zu verdrängen ist Pustertal nach einem 3:1 (2:0,0:0,0:1) gegen den VSV. Die schon zuvor fix fürs Viertelfinale qualifizierten Graz99ers gewannen daheim gegen die Pioneers Vorarlberg 3:2 (2:0,1:1,0:1), die Vienna Capitals siegten in Wien gegen HC Innsbruck mit 5:2 (1:0,3:1,1:1).

Die Salzburger waren im Kampf um ihren vierten Sieg en suite praktisch chancenlos. Ihre Viertelfinal-Teilnahme haben die „Bullen“ aber so wie die am Freitag spielfreien KAC und HCB Südtirol bereits länger unter Dach und Fach. Auch die Pustertaler können mit der Runde der letzten acht Planen, sie liegen sechs Partien vor dem Ende des Grunddurchgangs 17 Punkte vor den siebentplatzierten Capitals.

Capitals holen achten Sieg in Folge

Für den VSV geht es nach der Niederlage bei den Wölfen darum, den zehnten Rang, der gerade noch zum Pre-Playoff berechtigt, nicht zu verlieren. Relativ gut abgesichert ist der Pre-Playoff-Platz der Capitals, die gegen das Schlusslicht aus Innsbruck den achten Sieg in Folge einfuhren. Zudem hat der Hauptstadt-Club neun seiner jüngsten zwölf Heimpartien gewonnen.

Die Graz99ers festigten gegen die Pioneers Rang drei, und das trotz einer schwierigen Personalsituation. Aufgrund zahlreicher Ausfälle standen nur vier Legionäre im Kader der Steirer.

