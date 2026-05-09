Olise mit Traumtor: Bayern ringen Wolfsburg nieder

Bayern München hat nach dem verpassten Champions-League-Finale die erhoffte Reaktion gezeigt und den VfL Wolfsburg mit einem Dämpfer ins große Abstiegsfinale der deutschen Bundesliga geschickt.

Dank eines Traumtors von Michael Olise bezwang die Mannschaft von Vincent Kompany die abstiegsbedrohten Wölfe in einem umkämpften Spiel mit 1:0 (0:0). Für die Wolfsburger geht es nun im letzten Saisonspiel gegen den FC St. Pauli um alles.

HIGHLIGHTS | VfL Wolfsburg – FC Bayern München | 33. Spieltag

Für den entscheidenden Treffer zeichnete Michael Olise nach Vorarbeit von Konrad Laimer verantwortlich (56.). Österreichs Fußballer des Jahres wurde zur Pause eingewechselt, bei den Wolfsburgern kickte Patrick Wimmer bis zur 66. Minute. Bayerns Goalgetter Harry Kane vergab in der 36. Minute einen Elfmeter.

Werder Bremen schaffte durch den Bayern-Sieg den Klassenerhalt. Heidenheim ist fix in der 2. Liga, in einer Woche geht es im direkten Duell zwischen Wolfsburg und St. Pauli darum, wer den Relegationsrang erreicht beziehungsweise als zweiter Club absteigt.

(SID)/Bild: Imago