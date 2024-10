Oliver Glasner fordert am Samstag mit Crystal Palace Tabellenführer Liverpool – die Premier League live bei Sky

Crystal Palace gegen den FC Liverpool am Samstag ab 13:20 Uhr live bei Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Das „Match of the Week” zwischen Brighton und Tottenham am Sonntag ab 17:00 Uhr auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD mit Sky Experte Mladen Petric, Raphael Honigstein und Markus Götz

Sky Sport zeigt alle zehn Spiele des 7. Spieltags in voller Länge, sieben davon live

Nach den ersten sechs Spieltagen sortiert sich das Feld in der Premier League langsam. Als Tabellenführer kann sich Arne Slot über einen erfolgreichen Start als Trainer des FC Liverpool freuen, nur einen Punkt dahinter lauern Manchester City und der FC Arsenal.

Bei Sky können Fans des englischen Fußballs live dabei sein, wenn das Spitzentrio am Samstagnachmittag im Einsatz ist. Der Spitzenreiter aus Liverpool eröffnet den Spieltag bei Crystal Palace. Gelingt Oliver Glasner ausgerechnet gegen Liverpool der Befreiungsschlag? Sky Seher:innen können das Match am Samstag ab 13:20 Uhr live & exklusiv bei Sky verfolgen. Direkt im Anschluss überträgt Sky ab 15:50 Uhr die Heimspiele der beiden Verfolger des FC Liverpool: Manchester City empfängt den FC Fulham, der FC Arsenal den FC Southampton. Zum Abschluss des Tages berichtet Sky Sport ab 18:20 Uhr live von der Partie des FC Everton gegen Newcastle United.

Die Premier League LIVE!

Am Sonntag sind der Vierte und Fünfte der Tabelle im Einsatz: der FC Chelsea trifft ab 14:50 Uhr auf Nottingham Forest, parallel dazu kommt es zum Duell zwischen Bayern-Bezwinger Aston Villa und Manchester United. Während Aston Villa seit der Verpflichtung von Unai Emery vor knapp zwei Jahren auf der Erfolgswelle schwimmt, haben die Red Devils mit nur sieben Punkten und fünf Toren aus den ersten sechs Spielen den schlechtesten Saisonstart ihrer Premier-League-Geschichte hingelegt. Bei einer weiteren Niederlage könnte United-Trainer Erik ten Hag nur wenige Monate nach dem Gewinn des FA-Cups und der Vertragsverlängerung im Sommer vor dem Aus stehen.

Abgeschlossen wird der Spieltag am Sonntagabend vom „Match of the Week“. Ab 17:00 Uhr begrüßt Moderator und Kommentator Markus Götz die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Mladen Petric und Raphael Honigstein zur Partie zwischen Brighton & Hove Albion und Tottenham Hotspur. Nach zwei Siegen zum Auftakt blieb das Team von Fabian Hürzeler zuletzt vier Liga-Spiele in Folge ohne Sieg. Die Gäste hingegen konnten mit fünf Siegen aus den vergangenen fünf Pflichtspielen den misslungenen Saisonauftakt wieder wettmachen. Zusätzlich zur Übertragung auf Sky Sport Premier League ist das Spiel auch in UHD/HDR verfügbar.

Insgesamt überträgt Sky Sport am Wochenende alle zehn Begegnungen des 7. Spieltags in der Premier League in voller Länge, sieben davon live.

Der 7. Spieltag der Premier League bei Sky:

Samstag:

13:20 Uhr: Crystal Palace – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Manchester City – FC Fulham live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: FC Arsenal – FC Southampton live auf Sky Sport 7

18:20 Uhr: FC Everton – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

21:00 Uhr: West Ham United – Ipswich Town zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League

23:30 Uhr: FC Brentford – Wolverhampton Wanderers zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League

2:00 Uhr: Leicester City – AFC Bournemouth zeitversetzt in voller Länge auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: Aston Villa – Manchester United live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: FC Chelsea – Nottingham Forest live auf Sky Sport Mix

17:00 Uhr: „Match of the Week” Brighton & Hove Albion – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: “What a Strike!” auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

