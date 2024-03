Oliver Glasners erstes London-Derby am Samstag ab 15:50 Uhr live & exklusiv bei Sky

Das „Match of the Week” in Manchester am Sonntag ab 16:00 Uhr mit Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld

Außerdem Liverpool in Nottingham am Samstag ab 15:50 Uhr und Arsenal in Sheffield am Montag ab 20:50 Uhr

Sky Sport zeigt alle zehn Spiele des 27. Spieltags der Premier League in voller Länge, acht davon live

Das Manchester-Derby und Sheffield – Arsenal mit Sky Q auch in UHD/HDR verfügbar

Streame die Spiele mit dem Sky X-Traumpass!

Der Dreikampf an der Tabellenspitze der Premier League geht in die nächste Runde. Eine Woche vor dem Gipfeltreffen zwischen dem FC Liverpool und Manchester City steht an diesem Sonntag das Manchester-Derby auf dem Programm. Sky Sport überträgt an diesem Wochenende wieder alle zehn Partien des 27. Spieltags in voller Länge, acht davon live.



Zum Auftakt dürfen sich Fußballfans auf das erste London-Derby von Oliver Glasner freuen. Kann Crystal Palace bei Tottenham überraschen? Die Antwort gibt es am Samstag ab 15:50 Uhr live bei Sky. Zeitgleich trifft Jürgen Klopp mit Tabellenführer Liverpool auswärts auf Nottingham Forest. Nachdem mit dem Carabao Cup der erste Titel in Jürgen Klopps Abschiedssaison gefeiert werden konnte, wollen die Reds auch im Rennen um die Meisterschaft weiter punkten. Parallel überträgt Sky Sport auch die Begegnungen zwischen Brentford und Chelsea sowie Fulham und Brighton. Letztere wird exklusiv für Sky Kund:innen im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live gezeigt. Zum Abschluss des Tages berichtet Sky Sport ab 18:20 Uhr vom Duell zwischen Luton Town und Aston Villa.



Den Sonntag eröffnen ab 13:50 Uhr der FC Burnley und der AFC Bournemouth, bevor das Spitzenspiel in Manchester steigt. Ab 16:00 Uhr begrüßen Mladen Petric, Raphael Honigstein und Florian Schmidt-Sommerfeld die Zuschauer:innen zum „Match of the Week“. Zusätzlich zur klassischen Übertragung auf Sky Sport Premier League steht das Manchester-Derby im Etihad Stadium auf Sky Sport Mix auch in der „Data Zone“ zur Verfügung. Sky Q Kund:innen können die Partie auf Sky Sport UHD zusätzlich auch live in UHD/HDR erleben.



Komplettiert wird der Spieltag am Montagabend ab 20:50 Uhr vom FC Arsenal, der beim Schlusslicht Sheffield United am FC Liverpool und an Manchester City dranbleiben will. Auch diese Partie ist zusätzlich in UHD/HDR verfügbar.



Der 27. Spieltag der Premier League live bei Sky:



Samstag:

15:50 Uhr: Nottingham Forest – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 & Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Crystal Palace live auf Sky Sport Mix

15:50 Uhr: FC Brentford – FC Chelsea live auf Sky Sport 7

16:00 Uhr: FC Fulham – Brighton & Hove Albion im Livestream auf www.skysportaustria.at/mediathek/live

18:20 Uhr: Luton Town – Aston Villa live auf Sky Sport Premier League



Sonntag:

13:50 Uhr: FC Burnley – AFC Bournemouth live auf Sky Sport Premier League



16:00 Uhr: „Match of the Week“: Manchester City – Manchester United live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD sowie in der „Data Zone“ auf Sky Sport Mix



18:30 Uhr: “What a Strike!” auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD



Montag:

16:00 Uhr: Box2Box – Dein Rückblick live auf Sky Sport Premier League



20:50 Uhr: Sheffield United – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 1, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD