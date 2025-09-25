Oliver Glasner & Crystal Palace gegen Liverpool – der 6. Premier-League-Spieltag LIVE bei Sky!
- Oliver Glasner und Crystal Palace gegen den FC Liverpool am Samstag ab 15:50 Uhr als Hauptspiel in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“
- Newcastle United gegen den FC Arsenal am Sonntag ab 17:00 Uhr live – auch in UHD
- Sky Sport überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live
Kommenden Samstag wartet eine große Herausforderung auf Oliver Glasner und Crystal Palace: Der Österreicher und seine Mannschaft empfangen im Duell der Ungeschlagenen Meister Liverpool. Während die Reds mit fünf Siegen aus fünf Spielen an der Tabellenspitze stehen, befindet sich Crystal Palace auf dem fünften Platz. Welches der beiden Teams kann seine Serie an ungeschlagenen Spielen fortsetzen? Das Match ist ab 15:50 Uhr live als Hauptspiel in „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ zu sehen.
Am Sonntag empfängt Newcastle United den FC Arsenal zum „Match of the Week“. Mit nur einem Sieg aus fünf Spielen finden sich die Magpies auf dem 13. Tabellenplatz, während Arsenal nach dem Unentschieden gegen Manchester City am vergangenen Spieltag weiterhin auf Platz zwei steht. Die Partie ist ab 17:00 Uhr live zu sehen, neben der regulären Übertragung auch in UHD.
GOAL RUSH – Alle Tore und alle Highlights live bei Sky
Ab dieser Saison können Sky Zuschauer:innen die Premier League am Samstagnachmittag noch intensiver erleben: Für alle, die mehr als ein Einzelspiel sehen wollen, ist die neue Funktion „GOAL RUSH” die zentrale Anlaufstelle, um keine Tore und Highlights mehr zu verpassen. Jeden Samstagnachmittag begleitet Sky Sport Premier League die parallel stattfindenden Partien um 16:00 Uhr mit „GOAL RUSH”. Das Topspiel des Nachmittags – an diesem Samstag bestreiten es Crystal Palace und der FC Liverpool – steht dabei im Mittelpunkt der Übertragung, während über Splitscreen-Einblendungen alle Highlights der anderen Begegnungen wie Tore, Elfmeter und Großchancen mit deutschem Kommentar in Echtzeit gezeigt werden. Als zusätzliche Ton-Option wird der englische Originalkommentar (Doppelkommentar) angeboten.
Sky Sport baut Live-Angebot im englischen Fußball massiv aus
Darüber hinaus hat sich Sky Sport die exklusiven Live-Übertragungsrechte an der English Football League (EFL) und dem Carabao Cup für die Spielzeiten 2025/26 bis einschließlich 2027/28 gesichert. Künftig wird Sky Sport umfassende Live-Berichterstattung aus dem Carabao Cup und der Championship sowie Spiele der League One, League Two und der Vertu Trophy anbieten. Das Rechtepaket beinhaltet auch eines der größten Einzelspiele des Klubfußballs weltweit, das sogenannte „200-Millionen-Euro-Spiel“. Im Play-Off-Finale der EFL Championship, das in Wembley ausgetragen wird, wird jedes Jahr der dritte und letzte Aufsteiger in die Premier League ermittelt.
Der 6. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:
Samstag:
13:20 Uhr: FC Brentford – Manchester United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League
15:50 Uhr: „GOAL RUSH – Premier League Konferenz“ mit dem Topspiel des Nachmittags Crystal Palace – FC Liverpool live auf Sky Sport Premier League
15:50 Uhr: Manchester City – FC Burnley live auf Sky Sport Mix
15:50 Uhr: FC Chelsea – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 8
18:20 Uhr: Nottingham Forest – AFC Sunderland live auf Sky Sport Premier League
20:50 Uhr: Tottenham Hotspur – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League
Sonntag:
14:50 Uhr: Aston Villa – FC Fulham live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League
17:00 Uhr: „Match of the Week” Newcastle United – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UH
Montag:
20:50 Uhr: FC Everton – West Ham United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League
