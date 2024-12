Glasner vs. ManCity, Arsenal vs. ManUnited & das Merseyside Derby live bei Sky

Der 14. & 15. Spieltag live bei Sky Sport, u. a. mit Arsenal gegen ManUnited, dem Merseyside Derby Everton gegen Liverpool sowie dem London Derby Tottenham gegen Chelsea

„Match of the Week” Tottenham vs. Chelsea am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein – Jonas Friedrich kommentiert

Sky überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live

Freund:innen des englischen Fußballs dürften mit der Zunge schnalzen, denn in den kommenden Tagen heißt es sowohl auf der Insel als auch auf Sky Sport: Premier League Nonstop! Von Dienstag bis einschließlich kommenden Montag überträgt Sky Sport 20 Partien live, u. a. mit Arsenal gegen Manchester United am Mittwochabend (ab 21:05 Uhr), dem geschichtsträchtigen Merseyside Derby Everton gegen Tabellenführer Liverpool am Samstagmittag (ab 13:20 Uhr) sowie dem London Derby und zugleich „Match of the Week” Tottenham Hotspur gegen den FC Chelsea, zu dem am Sonntag ab 17:00 Uhr Jonas Friedrich gemeinsam mit den Sky Experten Mladen Petric und Raphael Honigstein auf Sky Sport Premier League begrüßt. Zusätzlich wird die Partie in UHD angeboten.

Den Auftakt des 14. Spieltags bestreiten morgen Abend Aufsteiger Ipswich Town, das Oliver Glasner und Crystal Palace empfängt. Am Sonntag hat Glasner mit seinem Team den taumelnden Serien-Meister Manchester City zu Gast.

Der 14. & 15. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:

Dienstag:

20:20 Uhr: Ipswich Town – Crystal Palace live auf Sky Sport 7

21:05 Uhr: Leicester City – West Ham United live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Mittwoch:

20:20 Uhr: Newcastle United – FC Liverpool live auf Sky Sport 6

20:20 Uhr: Manchester City – Nottingham Forest live auf Sky Sport 7

20:20 Uhr: FC Southampton – FC Chelsea live auf Sky Sport 8

20:20 Uhr: FC Everton – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport 9

21:05 Uhr: FC Arsenal – Manchester United live auf Sky Sport Premier League

21:05 Uhr: Aston Villa – FC Brentford live auf Sky Sport 10

Donnerstag:

20:20 Uhr: FC Fulham – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Mix

21:05 Uhr: AFC Bournemouth – Tottenham Hotspur live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Samstag:

13:20 Uhr: FC Everton – FC Liverpool live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Crystal Palace – Manchester City live auf Sky Sport Premier League

15:50 Uhr: Aston Villa – FC Southampton live auf Sky Sport Mix

18:20 Uhr: Manchester United – Nottingham Forest live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: FC Brentford – Newcastle United live auf Sky Sport Premier League

Sonntag:

14:50 Uhr: FC Fulham – FC Arsenal live auf Sky Sport Austria 4 und Sky Sport Premier League

14:50 Uhr: Ipswich Town – AFC Bournemouth live auf Sky Sport 5

14:50 Uhr: Leicester City – Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport 6

17:00 Uhr: „Match of the Week” Tottenham Hotspur – FC Chelsea live auf Sky Sport Austria 4, Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD

19:30 Uhr: „What a Strike! Highlight-Show”, 15. Spieltag, live auf Sky Sport Premier League

Montag:

16:00 Uhr: „Box2Box – Dein Rückblick“ live auf Sky Sport Premier League

19:30 Uhr: „Monday Night Football” live auf Sky Sport Premier League

20:50 Uhr: West Ham United – Wolverhampton Wanderers live auf Sky Sport Austria 1 und Sky Sport Premier League

Artikelbild: Imago