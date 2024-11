Olmo mit Doppelpack: Barcelona baut Tabellenführung aus

Hansi Flick surft mit dem FC Barcelona weiter auf der Erfolgswelle. Der spanische Topklub zeigte sich im Derby gegen Espanyol Barcelona spielfreudig und siegte auch dank eines Doppelpacks des Ex-Leipzigers Dani Olmo souverän mit 3:1 (3:0).

Die Katalanen festigten die Tabellenführung in LaLiga und haben bereits einen Puffer von neun Zählern auf den Erzrivalen Real Madrid – der Champions-League-Sieger hat jedoch nach der Absage der Partie beim FC Valencia infolge der Unwetterkatastrophe in Spanien noch ein Spiel in der Hinterhand.

Europameister Olmo (12., 31.) und der formstarke Raphinha (23.) schossen das Team des Ex-Bundestrainers zum sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Javi Puado (61.) traf für den Aufsteiger. Erst in der Vorwoche hatte Barca mit einem 4:0 im Clasico bei Real Madrid und einem 4:1-Erfolg in der Champions League gegen Bayern München aufhorchen lassen.

Atletico Madrid war zuvor durch ein 2:0 (1:0)-Erfolg gegen UD Las Palmas auf den dritten Tabellenplatz gesprungen. Trainer-Sohn Giuliano Simeone (22.) und der frühere Leipziger Alexander Sörloth (83.) trafen für die Rojiblancos.

