Olmo sei Dank: Leipzig springt an Tabellenspitze

RB Leipzig steht zumindest bis Sonntag an der Tabellenspitze der deutschen Bundesliga.

Die Sachsen feierten am Samstag in der ersten Runde nach der kurzen Winterpause einen 1:0-Auswärtssieg über den VfB Stuttgart und liegen damit einen Punkt vor dem FC Bayern, der am Sonntag den FSV Mainz 05 empfängt.

Die Leipziger setzten sich in Stuttgart dank eines Tores von Dani Olmo (67.) durch. In der 22. Minute hatte Emil Forsberg einen Elfmeter für RB vergeben. Marcel Sabitzer spielte bei den Siegern durch, beim VfB wurde Sasa Kalajdzic in der 58. Minute ausgetauscht.

(APA)

Bild: Getty