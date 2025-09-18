Olympia-Aus droht! Pinkelnig bei Sommer-GP in Predazzo verletzt

Skispringerin Eva Pinkelnig ist beim ersten Testspringen auf der Olympia-Schanze von Predazzo gestürzt und hat sich wohl am linken Knie verletzt.

Die 37-jährige Vorarlbergerin kam im zweiten Durchgang des Sommer-GP im Fleimstal nach der Landung zu Sturz und blieb im Auslauf liegen. Die Weltcup-Gesamtsiegerin 2022/23 hielt sich das linke Knie, im ORF-TV waren Schmerzensschreie zu hören.

Nach einer Erstversorgung soll Pinkelnig so schnell wie möglich in die Privatklinik Hochrum überstellt werden, wie der ÖSV bekannt gab. Dort soll eine genaue Untersuchung erfolgen. „Sie steht doch noch unter Schock. Es ist schwierig einzuschätzen, wie es ihr wirklich geht“, sagte Trainer Thomas Diethart nach einem ersten Gespräch mit Pinkelnig.

Die Schanzen im Val di Fiemme sind für die Olympischen Spiele im Februar kommenden Jahres neu gebaut worden, der Sommer-GP dient als erster Test.

