Olympia: Dani Alves mit “Schmetterlingen im Bauch”

Brasiliens Fußball-Nationalspieler Dani Alves sieht den Olympia-Auftakt gegen Deutschland trotz seiner Routine als besonderes Spiel in seiner Karriere an. “Obwohl ich große Erfahrung habe, habe ich Schmetterlinge im Bauch”, sage der 38-Jährige am Mittwoch in Yokohama, wo Olympiasieger Brasilien am Donnerstag (13.30 Uhr MESZ) startet. “Es ist wirklich ein besonderes Gefühl, hier zu sein”, sagte der frühere Spieler vom FC Barcelona und Juventus Turin.

Trainer Andre Jardine geht mit großer Vorfreude und Zuversicht in das Duell mit Deutschland, das eine Neuauflage des Olympia-Endspiels 2016 ist. “Es ist ein Klassiker. Beide Teams haben großen Respekt voreinander, ich erwarte ein schwieriges Spiel”, sagte der 41-Jährige. Die geringe Zeit mit dem gesamten Team in der Vorbereitung mache ihm keine Sorgen. “Wir versuchen, Vorteile daraus zu ziehen. Wir wollen den Gegner überraschen und verschiedene Aufstellungen ausprobieren. Wir gehen Spiel für Spiel an”, sagte er.

(APA)

Bild: Imago