Olympia: Die Einsätze der Österreicher am Sonntag
Olympia: Die Einsätze der Österreicher am Sonntag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Sonntag im Überblick.

Ski alpin – Frauen Abfahrt (11:30)

Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Ariane Rädler

Skilanglauf – Männer Skiathlon 20 km (12:30)

Mika Vermeulen

Biathlon – Mixed-Staffel (14:05)

Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler, Lisa Hauser

Snowboard – Parallel-Riesentorlauf, Qualifikation (9:00), K.o.-Läufe (13:00)

Sabine Payer, Claudia Riegler, Martina Ankele, Benjamin

Karl, Alexander Payer, Andreas Prommegger, Fabian Obmann

Eisschnelllauf – Männer 5.000 m (16:00)

Alexander Farthofer

Rodeln – Männer Einsitzer, 3. und 4. Lauf (17:00)

Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher

Snowboard – Frauen Big Air, Qualifikation (19:30)

Anna Gasser, Hanna Karrer

(APA)/Bild: Imago