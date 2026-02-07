Olympia: Die Einsätze der Österreicher am Sonntag
Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Sonntag im Überblick.
Ski alpin – Frauen Abfahrt (11:30)
Cornelia Hütter, Mirjam Puchner, Nina Ortlieb, Ariane Rädler
Skilanglauf – Männer Skiathlon 20 km (12:30)
Mika Vermeulen
Biathlon – Mixed-Staffel (14:05)
Dominic Unterweger, Simon Eder, Anna Gandler, Lisa Hauser
Snowboard – Parallel-Riesentorlauf, Qualifikation (9:00), K.o.-Läufe (13:00)
Sabine Payer, Claudia Riegler, Martina Ankele, Benjamin
Karl, Alexander Payer, Andreas Prommegger, Fabian Obmann
Eisschnelllauf – Männer 5.000 m (16:00)
Alexander Farthofer
Rodeln – Männer Einsitzer, 3. und 4. Lauf (17:00)
Jonas Müller, Wolfgang Kindl, Nico Gleirscher
Snowboard – Frauen Big Air, Qualifikation (19:30)
Anna Gasser, Hanna Karrer
