Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Mittwoch
Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina am Mittwoch (18. Februar).
Ski alpin – Frauen Slalom (10:00/13:30)
Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Truppe
Skilanglauf – Frauen und Männer Teamsprint, Qualifikation (9:45), Finale (11:45)
Heidi Bucher/Magdalena Scherz sowie Michael Föttinger/Benjamin Moser
Biathlon – Frauen-Staffel 4 x 6 km (14:45)
Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer, Lisa Hauser
Frauen, Slopestyle (14:30)
Anna Gasser
(APA) / Bild: GEPA