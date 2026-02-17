Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Mittwoch

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Winterspielen in Mailand/Cortina am Mittwoch (18. Februar).

Ski alpin – Frauen Slalom (10:00/13:30)

Katharina Gallhuber, Lisa Hörhager, Katharina Huber, Katharina Truppe

Skilanglauf – Frauen und Männer Teamsprint, Qualifikation (9:45), Finale (11:45)

Heidi Bucher/Magdalena Scherz sowie Michael Föttinger/Benjamin Moser

Biathlon – Frauen-Staffel 4 x 6 km (14:45)

Tamara Steiner, Anna Gandler, Anna Andexer, Lisa Hauser

Frauen, Slopestyle (14:30)

Anna Gasser

