Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Mittwoch

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Mittwoch.

Ski alpin – Männer Super-G (11:30)

Vincent Kriechmayr, Marco Schwarz, Stefan Babinsky, Raphael Haaser

Nordische Kombination – Männer Einzel, Skispringen Normalschanze (10:00, Langlauf 10 km (13:45)

Johannes Lamparter, Stefan Rettenegger, Thomas Rettenegger

Biathlon – Frauen Einzel 15 km (14:15)

Anna Andexer, Anna Gandler, Lisa Hauser, Tamara Steiner

Ski Freestyle – Buckelpiste Frauen, 2. Qualifikation (11:00), Finale (14:15)

Avital Carroll, Katharina Raumsauer

Eisschnelllauf – Männer 1.000 (18:30)

Gabriel Odor

Rodeln – Männer und Frauen Doppelsitzer, 1. und 2. Lauf (17:00)

Juri Gatt/Riccardo Schöpf, Thomas Steu/Wolfgang Kindl bzw. Selina Egle/Lara Kipp

Snowboard – Frauen und Männer Halfpipe, jeweils Qualifikation (10:30/19:30)

Florian Lechner

