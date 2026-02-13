Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Samstag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Samstag.

Ski Alpin – Riesentorlauf Männer (10:00/13:30)

Marco Schwarz, Stefan Brennsteiner, Raphael Haaser, Lukas Feurstein

Biathlon – 7,5 Kilometer Sprint Frauen (14:00)

Lisa Hauser, Anna Gandler, Anna Andexer, Anna Juppe

Skeleton – 3. und 4. Lauf Frauen (18:00/19:44)

Janine Flock

Skispringen – Einzelbewerb Großschanze Männer (18:45)

Stefan Kraft, Stephan Embacher, Jan Hörl, Daniel Tschofenig

Ski Freestyle – Big Air Qualifikation (19:30)

Lara Wolf

Foto: GEPA