Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Sonntag

Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Sonntag.

Ski Alpin – Riesentorlauf Frauen (10:00/13:30)

Julia Scheib, Stephanie Brunner, Nina Astner, Lisa Hörhager

Skispringen – Frauen, Großschanze (18:45)

Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Lisa Hirner, Meghann Wadsak

Biathlon – Frauen Verfolgung 10 km (11:15) – Männer Verfolgung 12,5 km (14:45)

Anna Andexer, Lisa Hauser, Anna Gandler

Fabian Müllauer, Simon Eder, Patrick Jakob

Snowboard – Teambewerb Cross (13:45)

Jakob Dusek, Pia Zerkhold

Slopestyle, Qualifikation (10.15 bzw. 14.15 Uhr)

Clemens Millauer bzw. Anna Gasser, Hanna Karrer

Skeleton – Mixed-Team (18:00)

Janine Flock, Samuel Maier

Ski Freestyle – Männer Big Air, Qualifikation (19:30)

Matej Svancer, Julius Forer

BOB – Frauen Monobob, 1. und 2. Lauf (10:00)

Katrin Beierl

Foto: GEPA