Olympia-Programm: Die Österreicher-Einsätze am Sonntag
Die Einsätze der österreichischen Sportlerinnen und Sportler bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina am Sonntag.
Ski Alpin – Riesentorlauf Frauen (10:00/13:30)
Julia Scheib, Stephanie Brunner, Nina Astner, Lisa Hörhager
Skispringen – Frauen, Großschanze (18:45)
Lisa Eder, Julia Mühlbacher, Lisa Hirner, Meghann Wadsak
Biathlon – Frauen Verfolgung 10 km (11:15) – Männer Verfolgung 12,5 km (14:45)
Anna Andexer, Lisa Hauser, Anna Gandler
Fabian Müllauer, Simon Eder, Patrick Jakob
Snowboard – Teambewerb Cross (13:45)
Jakob Dusek, Pia Zerkhold
Slopestyle, Qualifikation (10.15 bzw. 14.15 Uhr)
Clemens Millauer bzw. Anna Gasser, Hanna Karrer
Skeleton – Mixed-Team (18:00)
Janine Flock, Samuel Maier
Ski Freestyle – Männer Big Air, Qualifikation (19:30)
Matej Svancer, Julius Forer
BOB – Frauen Monobob, 1. und 2. Lauf (10:00)
Katrin Beierl
Foto: GEPA