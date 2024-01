Olympia-Qualifikation für ÖHB-Team nun in Reichweite

Die Olympischen Sommerspiele von Paris sind für Österreichs Handballmänner noch immer ein ordentliches Stück entfernt. Doch der Sieg über Ungarn am Donnerstag hat schon vor dem Kracher gegen Deutschland am Samstag (20.30 Uhr) aus dem Traum von den fünf Ringen zumindest ein greifbares Szenario werden lassen. Ein Platz bei einem der Qualiturniere ist in Reichweite.

Auch wenn man sich „derzeit damit nicht beschäftigen“ will, wie ÖHB-Sportdirektor Patrick Fölser am Freitag erklärte. Durch den Einzug in die Hauptrunde der besten zwölf Teams und die inzwischen schon auf drei Punkte angewachsene Bilanz in der Tabelle darf sich Österreich realistische Hoffnungen auf eine Teilnahme an der Olympia-Quali machen. Dort kämpfen zwölf Teams zwischen 14. und 17. März in drei Vierergruppen um je zwei, insgesamt also sechs Tickets. Welche Mannschaften dafür in Frage kommen, geht aus einem komplizierten, vom Weltverband (IHF) festgelegten, System hervor.

Erst in der EM-Endabrechnung ist klar, ob es sich ausgeht. Zudem hängt es davon ab, ob Ägypten den Sieg bei der Afrika-Meisterschaft (bis 27. Jänner) davonträgt. Das wäre für Österreich jedenfalls günstig, genauso wie ein EM-Titel für Schweden, Deutschland, Norwegen oder Ungarn helfen würde. Österreich sollte in den Endwertung – bei Eintritt der oben genannten Bedingungen – zumindest zwei aus dem Trio Island, Niederlande, Portugal hinter sich lassen. Auch diese Mannschaften mischen in der EM-Hauptrunde noch mit.

Keine Teilnahme an Qualifikationsturnieren

Wie der ÖHB bestätigte, hat man sich nicht um eines der Qualiturniere beworben. „Zum einen hätten wir uns schon im Dezember dafür bewerben müssen, und zum anderen wären die Anforderungen kaum zu stemmen gewesen“, sagte dazu Bernd Rabenseifner, Generalsekretär des ÖHB. Die Vergabe der Qualifikationsturniere erfolgt laut IHF im Zeitraum 29. Jänner bis 4. Februar.

Erfreulich ist der Hauptrundeneinzug aber nicht nur im Hinblick auf Olympia. Bereits im Juni stehen die entscheidenden Play-off-Duelle in der Qualifikation für die WM 2025 in Kroatien, Dänemark und Norwegen an. Schon jetzt ist klar, dass man dabei aus dem ersten der beiden Töpfe gelost wird, die gemäß der Endplatzierung bei der EM zusammengesetzt werden. Die Wahrscheinlichkeit einer Teilnahme hat sich dadurch deutlich erhöht.

(APA) / Bild: Imago