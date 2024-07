Olympia-Start für Polcanova gegen Mexikanerin

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova bekommt es in der ersten Runde des olympischen Tischtennis-Einzels mit der Mexikanerin Arantxa Cossio Aceves zu tun.

Die 20-jährige Mittelamerikanerin ist gegen die als Nummer 15 gesetzte Österreicherin klare Außenseiterin. Knifflig ist die Aufgabe für Daniel Habesohn. Der Wiener spielt gegen den auf Position 21 eingestuften 33-jährigen Spanier Alvaro Robles. Für weitere Paris-Bewerbe sind ÖTTV-Spieler nicht qualifiziert.

Im Gegensatz zu vergangenen Olympischen Spielen müssen nun alle Akteure bereits spätestens in der ersten Runde einsteigen, einige bestreiten eine Vorrunde. Noch in Tokio 2021 hat eine Top-16-Setzung einen Einstieg erst in der dritten Runde gebracht. „Ich hätte gerne noch eine Runde frei gehabt. Aber es ist auf der anderen Seite auch gut, wenn man früher einsteigt“, sagte Polcanova im Vorfeld der Auslosung. So sei sie im Fall von späteren Matches gegen Besserklassierte schon besser in Schwung.

(APA) / Bild: GEPA