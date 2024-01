Olympia-Traum für Hockey-Nationalteam geplatzt

Für Österreichs Hockey-Männer-Nationalteam bleibt der Traum von einer Teilnahme an den Olympischen Sommerspielen in Paris unerfüllt. Die ÖHV-Truppe zog am Mittwoch beim Qualifikationsturnier in Valencia gegen Südkorea mit 2:4 (0:2) den Kürzeren und belegte damit in der Gruppe B nur den dritten Rang. Die Top-Zwei-Teams der beiden Gruppe ziehen ins Halbfinale ein, am Ende lösen die besten drei Teams das Olympia-Ticket.

Österreich hatte zuvor zum Auftakt gegen Spanien 1:4 verloren und Ägypten mit 2:0 bezwungen. Die Spanier besiegten zum Abschluss Ägypten mit 8:1 und sicherten sich damit Rang eins. Die Südkoreaner (5) zogen im Finish noch an den von Robin Rösch gecoachten Österreichern (3) vorbei. Das war gemäß der Papierform, liegen die Asiaten doch in der Weltrangliste als Zehnter um zehn Positionen vor der ÖHV-Truppe.

Jang Jong-hyun sorgte mit einem Doppelschlag (6., 27.) schon vor der Pause für die Vorentscheidung. Christoph Soldat (44.) und Maximilian Scholz (51.) ließen die Österreicher mit ihren Treffern noch auf eine Punkteteilung, die für den Aufstieg gereicht hätte, hoffen. Yang Jihun (56.) und Hwang Taeil (60.) machten die Aufholjagd zunichte. Damit spielen die Österreicher am Freitag nur in der Platzierungsrunde, im am selben Tag angesetzten Semifinale sind sie nur Zuschauer. Zu Ende geht das Turnier am Sonntag.

(APA)

Artikelbild: (c) WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK