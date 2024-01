Olympia: US-Basketballer mit Starpower im vorläufigen Kader

Der US-Basketballverband hat einen vorläufigen 41-Mann-Kader für die Olympischen Spiele 2024 in Paris bekannt gegeben und wie erwartet die ganz großen Namen nominiert. Auf der Liste stehen etwa LeBron James und Anthony Davis von den Los Angeles Lakers. Kevin Durant und Devin Booker von den Phoenix Suns. Die LA-Clippers-Profis Paul George, Kawhi Leonard und James Harden sowie Joel Embiid von den Philadelphia 76ers und Stephen Curry von den Golden State Warriors.

Curry hat noch nie für das US-Team an Olympia teilgenommen. Sollte Durant in Paris dabei sein und die USA wie erwartet den Olympiasieg holen. Wäre er der erste Basketballer der Welt, der vierfacher Olympiasieger ist. Trainiert wird die Nationalmannschaft bei Olympia von Steve Kerr von den Golden State Warriors. Seine Assistenten sind Ty Lue von den Clippers und Eric Spoelstra von den Heat.

Fix gemacht wird der Zwölf-Mann-Kader für Paris im Frühjahr. Die USA bereiten sich dann im Juli mit drei Testspielen vor. In Las Vegas gegen Kanada am 10. Juli und dann in London am 20. Juli gegen Südsudan und am 22. Juli gegen Weltmeister Deutschland.#

(APA)/Bild: Imago