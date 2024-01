Olympia zum Greifen nah! Hockey Herren kämpfen um die letzten Tickets für Paris 2024

Österreichs Hockey Herren kämpfen vom 13. – 21 Januar um die letzten drei Tickets für das olympische Feldhockeyturnier in Paris. Österreich trifft am kommenden Samstag um 14 Uhr im ersten Gruppenspiel auf Spanien. Am zweiten Spieltag geht es gegen Ägypten (Weltranglistenplatz 20) und zum Abschluss der Gruppenphase trifft das Team von Cheftrainer Robin Rösch auf Korea (Weltranglistenplatz 10). Um die Chance auf Paris zu wahren, müssen die „Red Capricorns“ das Turnier mit einer Top 3-Platzierung beenden.

Das Turnier wird in Valencia ausgetragen. Gespielt wird in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften. Nach einer Runde jeder gegen jeden qualifizieren sich die ersten beiden jeder Gruppe für das Überkreuz-Halbfinale. Die Sieger der zwei Halbfinal-Partien sind als Finalisten die Sorge um eine Paris-Qualifikation los, das Spiel um Platz drei der beiden Halbfinal-Verlierer wird auf alle Fälle eine deutlich höhere Bedeutung haben, denn es ist für beide Beteiligten die letzte Chance auf eine Fahrkarte zu Olympia.

Head Coach Robin Rösch über den Olympia Qualifier 2024:

„Die Stimmung in der Mannschaft ist prima. Alle sind sehr fokussiert und haben sich gut vorbereitet. Das ist genau der Mindset, den es braucht, um nach Valencia zu reisen. Ich denke, darauf kommt es an, um eine erfolgreiche Olympia-Qualifikation zu spielen. Wir haben eine schwierige Gruppe, mit Spanien als klaren Favoriten. Aber im Gegensatz zur Vergangenheit haben wir dieses Mal nicht nur ein Spiel, das entscheidet, sondern mehrere. Wir müssen daher als Mannschaft geschlossen auftreten und darauf achten, dass wir uns von Spiel zu Spiel steigern.“

Kapitän Leon Thörnblom über die Gruppengegner:

„Alle Teams hier sind Spitzenmannschaften – sie wären nicht dort, wo sie sind, wenn sie das nicht wären. Aber meiner Meinung nach kann man auch zu viel Respekt vor diesen Mannschaften haben. Wir dürfen nicht zu ehrfürchtig sein. Gerade in unserer Rolle als Underdogs bei diesem Turnier sollten wir versuchen, nicht zu viel Respekt zu zeigen. Stattdessen müssen wir mutig und frech auftreten.“

Robin Rösch über die Gruppenphase:

“Unser erstes Spiel ist gegen Spanien, ein sehr starker Gegner. Die Spanier haben in den letzten Wochen in ihrem Heimatland an mehreren Turnieren teilgenommen und intensive Trainingslager abgehalten, was sie zu klaren Favoriten macht. Unser Ziel im ersten Spiel gegen sie ist es, wertvolle Erfahrungen zu sammeln, die wir dann im zweiten Spiel nutzen können. Danach werden wir sehen, wie wir uns gegen Ägypten präsentieren. Anschließend treffen wir auf Ägypten, ein Match, das, soweit ich es aus Videomaterial beurteilen kann, sehr spannend und emotional zu werden verspricht. Danach spielen wir gegen Korea, eine taktisch disziplinierte und erfahrene Mannschaft.“

Wann und wo findet der Olympia Qualifier statt?

13.-21.Januar 2024, Estadio Betero, Carrer de Campillo de Altobuey, 1, 46022 València, Valencia, Spanien

Der Modus des Olympia Qualifiers 2024

Die Olympia Qualifiers 2024 im Stream

Alle Spiele aller Qualifier werden live über Watch.Hockey übertragen. Mit einem Event-Pass von nur EUR 6.99 bekommt man einen Zugang und kann auch die Spiele in Muscat und Ranchi konsumieren. Die Kaufmöglichkeit gibt es nur über die App. Dann kann der Zugang auch am PC verwendet werden.

Gruppe A: Belgien, Irland, Ukraine, Japan

Gruppe B: Österreich, Spanien, Südkorea, Ägypten

Gruppenspiele der Red Capricorns

(Bild: WORLDSPORTPICS FRANK UIJLENBROEK)