Olympia-Zweite Ulbing legt Snowboard-Pause ein

Snowboarderin Daniela Ulbing wird in der kommenden Saison eine Schaffenspause einlegen.

Die 26-Jährige will sich voll auf ihr Studium der Angewandten Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien konzentrieren, teilte sie in einer Aussendung des ÖSV am Montag mit. Die Olympia-Silbermedaillengewinnerin im Parallelriesentorlauf 2022 hat die Winterspiele 2026 in Italien aber weiter fest im Visier.

„Da es nur schwer möglich ist, das Studium und den Profisport mit einer intensiven Vorbereitung und einer vier Monate dauernden Saison unter einen Hut zu bringen, habe ich mich dazu entschlossen, vorerst einmal zu pausieren“, sagte Ulbing. Sie werde sich mit Kraft- und Konditionstraining körperlich fit halten sowie auf Schnee auch an ihrer Snowboard-Technik arbeiten.

Der ÖSV wird die kommende Weltcupsaison mit den etablierten Fahrerinnen Sabine Payer (ehemals Schöffmann) und Claudia Riegler sowie den Neuzugängen Martina Ankele und Carmen Kainz in Angriff gehen und sieht sich „gut aufgestellt“, wie Christian Galler, Sportlicher Leiter für Snowboard Alpin und Cross, betonte.

