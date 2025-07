Olympiadritter Grönvold nach Blitzschlag gestorben

Die Wintersportwelt trauert um den ehemaligen Ski Crosser Audun Grönvold.

Der Bronzemedaillengewinner der Olympischen Spiele 2010 in Vancouver wurde während eines Hüttenurlaubs mit der Familie vom Blitz getroffen. Der 49-Jährige starb im Krankenhaus an den Verletzungen, wie der norwegische Skiverband mitteilte. Das Edelmetall am Cypress Mountain war Grönvolds größter Erfolg, er errang es hinter dem Schweizer Michael Schmid und dem Tiroler Andreas Matt.

(APA)

Bild: Imago