Olympiakos schockt Aston Villa – Fiorentina jubelt dank Last-Minute-Tor

Der griechische Verein Olympiakos Piräus ist der Finalteilnahme in der Conference League am Donnerstagabend einen großen Schritt nähergekommen. Die Rot-Weißen setzten sich beim englischen Vertreter Aston Villa überraschend mit 4:2 (2:1) durch und haben nun im Rückspiel in einer Woche einen Vorteil. Noch alles offen ist im zweiten Semifinale. Vorjahresfinalist AC Fiorentina siegte daheim gegen den FC Brügge nach Überzahl im Finish mit 3:2 (2:1).

Einen enormen Anteil am Erfolg von Olympiakos hatte Ayoub El Kaabi, der drei Treffer erzielte. Im Villa Park in Birmingham schoss der Marokkaner sein Team zum Entsetzen der heimischen Fans in der 17. Minute in Führung und setzte in der 30. Minute noch eins drauf. Der Anschlusstreffer von Ollie Watkins (45.+1) gab zwischenzeitlich wieder Hoffnung, die Moussa Diaby (52.) mit seinem 2:2 kurz nach Wiederbeginn bestärkte. Dank eines von El Kaabi (56.) verwandelten Elfmeters und eines Treffers des Argentiniers Santiago Hezze (67.) trugen allerdings die Gäste den Sieg davon.

Nzola lässt Fiorentina spät jubeln

Fiorentina ging durch einen sehenswerten Distanzschuss von Riccardo Sottil gleich beim ersten nennenswerten Vorstoß in der 5. Minute in Führung. Ein Strafraum-Handspiel von Kapitän Cristiano Biraghi führte knapp zehn Minuten später nach VAR-Intervention zu einem Elfmeter und dem Ausgleich der Belgier durch Hans Vanaken (17.). Andrea Belotti (37.) war es dann, der das Heimteam kurz vor der Pause wieder in Front brachte.

Bald nach dem Seitenwechsel holte sich Brügges Raphaël Onyedika binnen zwei Minuten zwei Gelbe Karten ab und musste das Spielfeld verlassen, dennoch schaffte seine Mannschaft kurz darauf durch Igor Thiago (63.) den neuerlichen Ausgleich. M’Bala Nzola aber schoss die Florentiner in der 91. Minute doch noch zum Sieg.

HIGHLIGHTS | ACF Fiorentina – Club Brügge | Halbfinal-Hinspiel

Das Rückspiel findet bereits am kommenden Mittwoch, 8. Mai, in Brügge statt. Olympiakos und Aston Villa treffen sich am 9. Mai wieder (alle Spiele live auf Sky Sport Austria – mit dem Sky X-Traumpass live dabei sein).

