Olympiasieger & Österreichs Sportler des Jahres Valentin Bontus zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist Österreichs Sportler des Jahres, Valentin Bontus

In der kommenden Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Kimberly Budinsky den Formula-Kite-Olympiasieger von Paris 2024, Valentin Bontus.

Im Sporttalk erzählt der Niederösterreicher vom Stellenwert des Kitesurfens in seiner Familie, der Zeit in Griechenland, seiner Verletzung im Jahr 2020 und wie er dadurch den Weg in die Formula-Kite fand, sowie warum er schon vor den Olympischen Spielen mit der Saison zufrieden war. Weiter spricht Bontus über die Dinge, die ihn den Weg entlanggeführt haben, die Geste bei der Zieleinfahrt, über seinen olympischen Moment und über die Gründe für den weißen Skianzug.

Darüber hinaus gibt der 23-jährige Einblicke in das Thema Geld im Kitesport und spricht über die Hintergründe des Satzes „fat is fast and fast is sexy“, darüber wie ihm der Tapetenwechsel in den Bergen guttut und über den Stellenwert von Spaß im Leben. Außerdem wird auch über Energiesteine und Sternzeichen gesprochen.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Valentin Bontus wird am Sonntag, 1. Dezember, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.