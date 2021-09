Olympiasieger Zverev und Bencic souverän weiter

Alexander Zverev steht im Viertelfinale der US Open und ist noch drei Siege von seinem großen Traum entfernt.

Der Olympiasieger erreichte durch einen 6:4, 6:4, 7:6 (9:7)-Erfolg gegen den Italiener Jannik Sinner zum insgesamt siebten Mal die Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier und hat weiter wild entschlossen seinen ersten Majortitel im Blick. “Es war von Anfang bis Ende ein Match auf hohem Niveau. Ich bin happy, dass ich ohne Satzverlust weiter bin und bin gespannt, was in dem Turnier noch drin ist”, sagte Zverev.

Der Vorjahresfinalist trifft nun auf den US-amerikanischen Hünen Reilly Opelka oder den Südafrikaner Lloyd Harris und kann weiter der zweite Profi nach Andy Murray 2012 werden, der im selben Jahr Olympia-Gold und den Titel in New York holt.

Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz macht bei den US Open weiter Eindruck. Die 24-Jährige besiegte am Montag die frühere French-Open-Siegerin Iga Swiatek aus Polen 7:6 (14:12), 6:3 und zog nach 2014 und 2019 zum dritten Mal in New York ins Viertelfinale ein. Vor zwei Jahren schaffte sie ihr bestes Resultat mit einer Halbfinalteilnahme.

Bencic hat in diesem Jahr in Flushing Meadows noch keinen Satz abgegeben. Gegen Swiatek war es im ersten Durchgang sehr eng, doch die Weltranglisten-Zwölfte behielt die Nerven und agierte dann im zweiten Durchgang überlegen. Bencic trifft nun auf Shelby Rogers aus den USA oder die erst 18 Jahre alte britische Qualifikantin Emma Raducanu.

(SID)/Bild: Imago