Olympiasiegerin Janine Flock zu Gast bei „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ am Sonntag exklusiv bei Sky Sport Austria

In der exklusiven Sky Sport Austria Sendung durchleuchtet Sky Moderatorin Kimberly Budinsky das Leben der Sportheld:innen

Einmalige Kulisse: Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad

Zu Gast ist diesmal Janine Flock, österreichische Skeletonpilotin und Olympiasiegerin von 2026 im Einzel

„RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ mit Janine Flock am Sonntag ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Wien, 3. April 2026 – In der neuen Ausgabe von „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“ trifft Moderatorin Kimberly Budinsky die Skeletonpilotin Janine Flock, welche sich im März zur Olympiasiegerin im Einzel krönte.

Im Sporttalk erzählt die Tirolerin von ihrem Weg von den heimischen Eiskanälen bis zum Olympiasieg 2026 in Mailand und Cortina. Flock spricht über ihren Einstieg in den Skeletonsport in der 4. Hauptschulklasse, wie Skeleton überhaupt funktioniert, die schwierige Zeit vor dem Profisport und der Unterstützung ihrer Eltern beim Verfolgen ihrer Ziele. Als prägendster Moment steht die kürzlich errungene Goldmedaille im Vordergrund.

Auch sehr persönliche Eindrücke aus ihrer Gefühlswelt gibt die Tirolerin preis. Von schweren sportlichen Zeiten wie nach den Olympischen Spielen von 2022 in Peking mit Verletzungspause, aber auch persönlichen Ereignissen wie die Krebserkrankung ihrer Mutter und die Reaktionen auf ihr Fotoshooting mit dem Männermagazin Playboy im Jahr 2022. Zudem geht sie auch auf die Wichtigkeit eines funktionierenden Teams ein, ihrer akribischen Arbeitsweise und die Unterstützung durch Symbole und Routinen.

Die halbstündige Sendung „RIESENrad“ mit Janine Flock wird am Sonntag, 5. April, ab 21:15 Uhr exklusiv auf Sky Sport Austria 1 ausgestrahlt.

Das exklusive Sky Sport Austria Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“

„Es lebe der Sport!“ – frei nach dem Motto von Reinhard Fendrich präsentiert Sky Sport Austria das Talkformat „RIESENrad – Sportgrößen im Waggon 28“. Bei Sky Sport Austria Moderatorin Kimberly Budinsky erzählen die Legenden und großen Persönlichkeiten des Sports ihre einmalige Lebensgeschichte. Schauplatz des Talks ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der österreichischen Metropole – das Wiener Riesenrad. In einem zu einem Fernsehstudio umfunktionierten Waggon geben außergewöhnliche Sportgrößen exklusive Einblicke abseits der Sportarena und lassen die österreichischen Fans an den Höhen und Tiefen ihres Lebens teilhaben: Welche einschneidenden Erlebnisse haben sie geprägt? Welche Steine haben den Weg blockiert und welche persönlichen Hürden mussten sie überwinden?

Gastgeberin Kimberly Budinsky im Gespräch mit den Größen der Sportwelt

Die ehemalige Leistungsschwimmerin ist seit 2021 für Sky im Einsatz. Vor ihrem Sky Engagement präsentierte sie für Krone.TV Sport die Bundesliga-Analyse, das Wintersport-Format „Steilhang“ sowie das EM-Studio zur UEFA EURO 2020.