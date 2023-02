Olympique Marseille haut PSG im Pokal-Achtelfinale raus

via

via Sky Sport Austria

Meister Paris St. Germain ist im französischen Pokal bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Sechs Tage vor dem Champions-League-Gastspiel des deutschen Rekordmeisters Bayern München im Parc des Princes verlor das Starensemble bei Vize-Meister Olympique Marseille verdient mit 1:2 (1:1).

Routinier Sergio Ramos erzielte mit einem Kopfball in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das einzige Tor für die Gäste, bei denen Weltmeister Lionel Messi weitgehend blass blieb. Für die Südfranzosen trafen Alexis Sanchez in der 31. Minute per Foulelfmeter sowie der Ukrainer Ruslan Malinowski (57.).

(SID)/Bild: Imago