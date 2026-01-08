Olympische Winterspiele: Das sind die erfolgreichsten Österreicher

Am 6. Februar beginnen die XXV. Olympischen Winterspiele in Italien. Die Athletinnen und Athleten kämpfen in 116 Bewerben um Medaillen.

Nach Olympia 1956 und 2006 sind die diesjährigen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo bereits die dritten, die in Italien stattfinden. Feierlich eingeläutet werden die Spiele mit der Eröffnungsfeier am 6. Februar im Milano San Siro Olympic Stadium.

Zahlreiche Medaillenchancen

Die Olympischen Winterspiele werden in acht Sportarten und insgesamt 16 Disziplinen ausgetragen. Auf dem Programm stehen 54 Bewerbe für Männer, 50 für Frauen sowie 12 Mixed-Wettkämpfe. Mit Skibergsteigen feiert 2026 eine neue Sportart ihre Premiere und ist erstmals Teil des olympischen Programms. Die ersten Medaillenentscheidungen fallen bereits am Tag nach der Eröffnungsfeier, und zwar in Bewerben im Eisschnelllauf, Skilanglauf, Skispringen, Snowboarden und Ski Alpin.

Olympische Winterspiele: Österreichische Erfolge

Bevor die Winterspiele starten, lohnt sich ein Blick auf die bisherigen österreichischen Erfolge. Das sind die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler aus Österreich bei Olympischen Winterspielen (mit mindestens zwei Goldmedaillen):

Bilder: Imago