Nach den Turnieren 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio werden die olympischen Golfwettbewerbe 2024 in Paris erstmals auf einem renommierten, weltbekannten Platz ausgetragen. Die Organisatoren der Sommerspiele haben sich für das in der Nähe von Versailles gelegene Golf National entschieden.

Im Golf National wird seit 1991 jährlich das Open de France durchgeführt. 2018 war es der Austragungsort des Ryder Cups zwischen den Auswahlen Europas und der USA.

(APA) / Bild: Imago