Onisiwo fehlt Mainz nach Hand-OP im Abstiegskampf

Der FSV Mainz 05 muss im Abstiegskampf in der deutschen Fußball-Bundesliga bis auf Weiteres auf Karim Onisiwo verzichten. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, erlitt der Angreifer beim Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Sonntag (1:1) Frakturen an drei Fingern der linken Hand. Onisiwo wurde am Montag erfolgreich operiert, wann der 32-Jährige ins Training zurückkehrt, hängt laut Verein vom Heilungsverlauf ab.

Die Verletzung hatte sich der Ex-ÖFB-Teamkicker zu Beginn der zweiten Halbzeit bei einem Zweikampf mit dem Kölner Jeff Chabot zugezogen. In der 56. Minute musste Onisiwo ausgewechselt werden.

Mainz 05 steht bei noch drei ausstehenden Ligapartien in der Tabelle auf Relegationsrang 16. Der Rückstand auf die Nicht-Abstiegsplätze beträgt zwei Punkte. Auf Platz 17, der den direkten Abstieg bedeuten würde und den derzeit der 1. FC Köln belegt, hat Mainz fünf Punkte Vorsprung.

(SID)/Beitragsbild: Imago