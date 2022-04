Onisiwo trifft für Mainz: Hütter verpasst Befreiungsschlag mit Gladbach

Karim Onisiwo hat am Sonntag sein viertes Saisontor in der deutschen Fußball-Bundesliga erzielt. Der Wiener schoss im Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbach in der 73. Minute das 1:1, nachdem Breel Embolo die Gastgeber in der 33. Minute in Führung gebracht hatte. Mainz ist damit weiterhin Zehnter, Gladbach liegt als Zwölfter acht Punkte vor dem Relegationsplatz.

Die „Fohlen“ wurden erstmals seit Wochen wieder von Adi Hütter gecoacht, dem Vorarlberger hatte eine Corona-Erkrankung lange zu schaffen gemacht. Stefan Lainer spielte bei Gladbach bis zur 87. Minute. Auf der Gegenseite war Onisiwo über die komplette Spielzeit im Einsatz, Kevin Stöger wurde in der 86. Minute eingetauscht.

(APA)

