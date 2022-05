OÖ-Derby & Altachs Abstiegskampf: Die 31. Runde ab 16 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria

Samstag ab 16:00 Uhr Ried – LASK, Admira – Altach und WSG Tirol – Hartberg exklusiv als Einzeloption oder in der Konferenz

Walter Kogler am Samstag als Sky Experte im Studio

Streame alle Spiele mit dem Sky X Traumpass!

Spannung in der ADMIRAL Bundesliga! Sky Seher:innen erwarten am kommenden Wochenende in der 31. Runde der dramatische Kampf um den Abstieg am Samstag sowie das packende Rennen um die Europacup-Startplätze in der Meistergruppe am Sonntag.

Kann Altach die Entscheidung vertagen? Die Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky Sport Austria

Bereits am Samstag eröffnet die Qualifikationsgruppe den 31. Spieltag. Tabellenschlusslicht Altach ist zwei Runden vor Saisonende zu Gast in der Südstadt bei Andreas Herzog und der Admira. Die Vorarlberger trennen nun schon vier Punkte von den vorletzten Riedern und sind daher zum Siegen verdammt. Kann Altach die Entscheidung um den Abstieg vertagen? Die Antwort gibt es ab 16:00 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3. Zeitgleich kämpfen Dietmar Kühbauer und der LASK im Oberösterreich-Derby bei der SV Ried um drei Punkte. Ob die Linzer das zweite Spiel unter ihrem Neo-Coach gewinnen können oder die Rieder das Derby für sich entscheiden, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 zu sehen. Zudem empfängt der Tabellenführer der Qualifikationsgruppe WSG Tirol den TSV Hartberg. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 ausgestrahlt. Die drei Partie sind überdies in der Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 zu sehen.



Die 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga live & exklusiv bei Sky:



Samstag, 14. Mai 2022



16:00 Uhr:

SV Guntamatic Ried – LASK, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

FC Flyeralarm Admira – Cashpoint SCR Altach, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

WSG Tirol – TSV Egger Glas Hartberg, live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1



19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1



Moderation: Jörg Künne

Sky Experte: Walter Kogler

Beitragsbild: GEPA.