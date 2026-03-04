OÖ-Derby im Cup: So starten Ried und der LASK ins Halbfinale

Im emotional aufgeladenen Oberösterreich-Duell peilen die SV Ried und der LASK die Reise nach Klagenfurt an.

Die Innviertler standen zuletzt vor vier Jahren im Finale des ÖFB-Cups, die Linzer peilen das erste Endspiel seit 2021 an. Der LASK tritt als leichter Favorit in Ried an. Die jüngsten Aufeinandertreffen lassen ein ausgeglichenes Spiel vermuten – hier gibt es die Aufstellungen der beiden Teams im Überblick.

Info aus dem Stadion:

Aufgrund von starkem Nebel stand die Partie kurz auf der Kippe. Schiedsrichter Gishammer schickte beide Teams jedoch zum Aufwärmen. Das Spiel wird ohne VAR-Einsatz stattfinden, da dieser aufgrund des Nebels nicht möglich ist.

Die Aufstellungen:

SV Ried

LASK

