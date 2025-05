OP nach Klub-WM: Real-Star droht monatelange Pause

Real Madrids Starspieler Jude Bellingham droht aufgrund anhaltender Schulterprobleme wohl ein längerer Ausfall.

Wie The Athletic berichtet, plant der Klub eine Operation an der linken Schulter des 21-Jährigen im Anschluss an die Klub-WM (15. Juni bis 13. Juli). Nach Ansicht medizinischer Spezialisten, die das Portal hinzuzog, dürfte Bellingham bis zu drei Monate lang fehlen und den Saisonstart in der spanischen Liga verpassen.

Bellingham hatte sich die Schulter im November 2023 im Ligaspiel gegen Rayo Vallecano ausgekugelt und trägt seither einen speziellen Schutz. Laut The Athletic soll Bellingham bereits von 2020 bis 2023 in seiner Zeit bei Borussia Dortmund Probleme mit der Schulter gehabt haben.

Im vergangenen Oktober hatte The Athletic unter Berufung auf anonyme Quellen berichtet, dass eine Operation zu gegebenem Zeitpunkt notwendig sei, um eine vollständige Heilung zu gewährleisten. Aufgrund des engen Terminkalenders im europäischen Fußball hatte sich jedoch bislang kein geeignetes Fenster ergeben.

(SID) / Bild: Imago