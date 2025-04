OP notwendig! Sturm verkündet Ausfall

Für Meister Sturm Graz hat sich die Personallage im Angriff weiter verschärft.

Der Bundesliga-Tabellenführer muss in den nächsten, entscheidenden Wochen auf Angreifer Seedy Jatta verzichten. Der Norweger verdrehte sich im Spiel gegen Rapid (2:0) am Freitag unglücklich den Fuß und zog sich eine Sprunggelenkverletzung zu, die operiert werden muss. Das teilte der Club am Dienstag mit.

„Dass Seedy nach seinem guten Auftritt gegen Rapid jetzt verletzt ausfällt, schmerzt sowohl ihn persönlich als auch die gesamte Mannschaft ungemein. Seedy ist ein ständiger Unruheherd, der immer vollen Einsatz zeigt“, sagte Michael Parensen, Sturms Geschäftsführer Sport. Die Ausfallzeit gab Sturm mit mehreren Wochen an. „Wir hoffen, dass er uns bald wieder zur Verfügung steht und der Mannschaft helfen kann.“

Auch Mayulu fällt aus

Dem Doublesieger gehen damit die Stürmer aus. Fally Mayulu, als Ersatz für den im Winter abgewanderten Mika Biereth geholt, ist aktuell ebenfalls verletzt. Auch Erencan Yardimci und Manprit Sarkaria haben Graz verlassen. William Böving ist die letzte etablierte Stammkraft für die vordersten zwei Positionen. Hinzu kommen U19-Teamstürmer Leon Grgic und Amady Camara. Zuletzt stand auch Stürmer Peter Kiedl von der zweiten Mannschaft im Matchkader gegen Rapid.

(APA)

Bild: GEPA