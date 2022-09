Operation notwendig: Fußball-Jahr für Gladbach-Legionär Wolf beendet

via

via Sky Sport Austria

Hannes Wolf hat sich am vergangenen Wochenende beim 3:0-Sieg gegen RB Leipzig verletzt und fällt für das restliche Jahr aus.

Der 23-jährige Österreicher wird sich an der Schulter einem operativen Eingriff unterziehen müssen. „Hannes muss an der Schulter operiert werden, er wird in diesem Jahr definitiv kein Spiel mehr machen“, teilt Gladbach-Trainer Daniel Farke der Rheinischen Post mit.

Labrumabriss im Schultergelenk

Wolf hatte sich einen Labrumabriss im Schultergelenk beim 3:0-Sieg der Gladbacher gegen RB Leipzig zugezogen. Vier Minuten nach seiner Einwechslung musste der Offensivmann den Platz verletzungsbedingt schon wieder verlassen.

„Wenn du dir einen Plan machst, was in acht Wochen ist, dann kommen Verletzungen oder andere außergewöhnliche Sachen dazu, mit denen man nicht rechnet“, ärgert sich Farke.

(sport.sky.de)/Bild: Imago