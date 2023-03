Operation notwendig: Schlager fällt wochenlang aus

RB Leipzig muss bis auf Weiteres auf Torjäger Christopher Nkunku (kleiner Muskelfaserriss im linken Oberschenkel) und Xaver Schlager (OP nach Syndesmoseverletzung) verzichten. Der Österreicher Schlager wird schon am Montag operiert und voraussichtlich wochenlang fehlen. Das gaben die Leipziger am Samstag bekannt.

Marco Rose hatte nach dem Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund (1:2) nicht mit Selbstkritik gespart. „Ich hätte wahrscheinlich früher mit einer Auswechslung reagieren müssen“, sagte der RB-Trainer. Er hätte Nkunku schonen sollen, wollte er damit sagen – der Topspieler des DFB-Pokal-Siegers fällt erneut aus.

Deutschlands Fußballer des Jahres hatte in Dortmund nach 111 Tagen sein Startelf-Comeback gegeben, zuvor war er bereits zweimal in der Liga eingewechselt worden. Bei Schlager dürfte der Heilungsverlauf noch länger dauern.

Schlager wird damit auch definitiv die ersten ÖFB-Länderspiele des Jahres in der EM-Qualifikation in Linz gegen Aserbaidschan (24. März) und Estland (27. März) verpassen. Schlager stand in allen acht bisherigen Länderspielen unter Teamchef Ralf Rangnick in der Startelf.

